2024 Kanada Ulusal Sergisi başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
2024 Kanada Ulusal Sergisi başladı

İnsanlar 16 Ağustos 2024'te Kanada, Toronto'daki 2024 Kanada Ulusal Sergisi'nin (CNE) oyun alanında eğleniyorlar. Kanada'daki en büyük topluluk etkinliklerinden biri olarak, yıllık 18 günlük etkinlik Cuma günü başladı.

Kanada’nın en büyük ve en popüler yaz etkinliklerinden biri olan Canadian National Exhibition (CNE), her yıl Ağustos sonundan Eylül başına kadar Toronto’da düzenlenir.

1879 yılında başlayan bu gelenek, Toronto’daki Exhibition Place'te yer alır ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlar. CNE, ziyaretçilerine bir dizi heyecan verici aktivite sunar: lunaparkta adrenalin dolu anlar, uluslararası mutfaklardan lezzetler, canlı müzik performansları, havai fişek gösterileri ve çeşitli sergiler. Özellikle tarım ve hayvancılık sergileri, CNE’nin tarihi kökenlerini yansıtırken, teknoloji ve inovasyon sergileri geleceğin dünyasına dair ipuçları sunar.

CNE ayrıca farklı kültürleri bir araya getiren bir platformdur. Bu etkinlikte yer alan kültürel gösteriler ve festivaller, ziyaretçilerin Kanada’nın çeşitliliğini keşfetmelerine olanak tanır. Her yaş grubuna hitap eden bu geniş çaplı etkinlik, Toronto'nun yaz sezonunun en parlak anlarından biri olarak kabul edilir.

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