2024 NWSL Şampiyonası'nın ev sahibi belli oldu

Lig yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, Kansas City'nin öncü CPKC Stadyumu'nun 2024 NWSL Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak üzere seçildiği duyuruldu. Stadyum, bu yılın başlarında özel olarak bir NWSL takımı için inşa edilen ilk mekan olarak açıldı. 11.500 kapasiteli stadyumu futbol severler tarafından tam not almıştı.

NWSL komiseri Jessica Berman ev sahibinin açıklanmasından sonra "CPKC Stadyumu, NWSL'de, kadın futbolunda ve dünya çapında kadın sporlarında tanık olduğumuz patlayıcı büyümenin ve yatırımın somut örneğidir" açıklamasında bulundu.