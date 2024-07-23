2024 yılının rengi 'şeftali tüyü' oldu. Nedir bu şeftali tüyü?

Düzenleme: Cemile Balcı
2024 yılının rengi 'şeftali tüyü' oldu. Nedir bu şeftali tüyü?

Pantone 2024 yılının rengini 'şeftali tüyü' olarak tanımlarken bu rengin asıl adının "Peach Fuzz" olduğu aktarıldı. Bu açıklamalardan sonra bu rengin ne olduğu merak konusu oldu.

2024 yılının modasına yön verecek olan renk, sıcak ve canlı tonlarıyla şeftali tüyü olarak belirlendi.

Moda endüstrisinin önde gelen uzmanları ve trend analistleri, bu yumuşak ve ferahlatıcı renge olan ilginin artacağını öngördü.

Şeftali tüyü, hem cesur hem de zarif bir seçim olarak öne çıkarken, günlük giyimden özel etkinliklere kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.

Moda tutkunları, 2024 yazında gardıroplarına bu trend renkleri dahil etmeye başladı.

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ŞEFTALİ TÜYÜ RENGİ NEDİR?

İsmi, şeftali meyvesinin sıcak tonlarına ve tüylerin yumuşaklığına gönderme yapar.

Bu renk genellikle pembeye yakın, ancak daha sıcak ve soluk tonlarda bir renk olarak tanımlanır.

Kısaca, şeftali tüyü rengi, yumuşak ve hoş bir görünüm sağlayan, moda ve tasarım dünyasında sıkça kullanılan bir renk tonudur.

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