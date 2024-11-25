2024'ün En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu Ödülü, Erin King'in oldu

Düzenleme: Sinan Başhan
2024'ün En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu Ödülü, Erin King'in oldu

İrlandalı Erin King, Monako'da düzenlenen Dünya Ragbi Ödülleri'nde Yılın Kadın Ragbi Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Wicklow takımının 21 yaşındaki kanat oyuncusu Erin King, Dünya Ragbi Ödülleri'nde bireysel ödül kazanan ilk İrlandalı kadın oyuncu olarak tarihe geçti.

Erin King, Eylül ayında Kadınlar XV1'de Yeni Zelanda'ya karşı kazanılan 29-27'lik sansasyonel galibiyette de iki gole imza atarak yıldızlaştı.

12 yaşındayken Blessington'a taşınan Sidney doğumlu King, 2021'den beri İrlanda'yı Yedili Takım'da forma giyiyor ve bu yaz Olimpiyatlara katıldıktan sonra Scott Bemand'ın 15'ler takımına çağrılarak büyük bir başarıya imza attı.

İrlanda'nın Avustralya'ya karşı aldığı 36-10'luk galibiyette yedek olarak ilk maçına çıkan King, Black Ferns'e karşı yedek kulübesinden oyuna girerek iki gole imza atmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ertesi hafta İrlanda'nın Kanada'ya mağlup olduğu maçta ilk kez 11'de sahaya çıkan genç yıldız, ABD'ye karşı alınan 26-14'lük galibiyette ise Maçın Oyuncusu seçilmişti.

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