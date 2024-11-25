2024'ün En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu Ödülü, Erin King'in oldu

Wicklow takımının 21 yaşındaki kanat oyuncusu Erin King, Dünya Ragbi Ödülleri'nde bireysel ödül kazanan ilk İrlandalı kadın oyuncu olarak tarihe geçti.

Erin King, Eylül ayında Kadınlar XV1'de Yeni Zelanda'ya karşı kazanılan 29-27'lik sansasyonel galibiyette de iki gole imza atarak yıldızlaştı.

12 yaşındayken Blessington'a taşınan Sidney doğumlu King, 2021'den beri İrlanda'yı Yedili Takım'da forma giyiyor ve bu yaz Olimpiyatlara katıldıktan sonra Scott Bemand'ın 15'ler takımına çağrılarak büyük bir başarıya imza attı.

Making history ????



Erin King writes her name into the history books as she becomes the first Irish woman to win an individual award#WorldRugbyAwards pic.twitter.com/P2IRnNQ1Sn — World Rugby (@WorldRugby) November 24, 2024

İrlanda'nın Avustralya'ya karşı aldığı 36-10'luk galibiyette yedek olarak ilk maçına çıkan King, Black Ferns'e karşı yedek kulübesinden oyuna girerek iki gole imza atmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ertesi hafta İrlanda'nın Kanada'ya mağlup olduğu maçta ilk kez 11'de sahaya çıkan genç yıldız, ABD'ye karşı alınan 26-14'lük galibiyette ise Maçın Oyuncusu seçilmişti.