2024'ün En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu Ödülü, Erin King'in oldu

Wicklow takımının 21 yaşındaki kanat oyuncusu Erin King, Dünya Ragbi Ödülleri'nde bireysel ödül kazanan ilk İrlandalı kadın oyuncu olarak tarihe geçti.

Erin King, Eylül ayında Kadınlar XV1'de Yeni Zelanda'ya karşı kazanılan 29-27'lik sansasyonel galibiyette de iki gole imza atarak yıldızlaştı.

12 yaşındayken Blessington'a taşınan Sidney doğumlu King, 2021'den beri İrlanda'yı Yedili Takım'da forma giyiyor ve bu yaz Olimpiyatlara katıldıktan sonra Scott Bemand'ın 15'ler takımına çağrılarak büyük bir başarıya imza attı.

