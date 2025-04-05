Tersanede düşmüştü! Yaşam savaşını kaybetti

Diğer işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Beyaz, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyaz, tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra dün yaşamını yitirdi.
Beyaz'ın cenazesi, dün öğle vakti Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi'ndeki Ebubekir Sıddık Camisi'nde kılınan namazın ardından memleketi Gümüşhane'ye gönderildi. Beyaz'ın Gümüşhane'nin Merkez ilçesi Dölek köyünde toprağa verileceği öğrenildi.