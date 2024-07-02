2024'ün ilk yarısında en çok satılan otomobiller belli oldu

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2024'ün ilk yarısında en çok satılan otomobiller belli oldu

2024 yılının ilk altı ayında otomobil fiyatlarındaki süregiden artışa rağmen, marka, model, vites tipine göre en çok tercih edilen otomobiller belirlendi. İşte o liste...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye'de haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre %5,3'lük bir düşüşle 106 bin 238 adetlik satış gerçekleşti.

Otomobil satışları %3,6 azalarak 87 bin 858 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %12,6 düşüşle 18 bin 380 adet olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK SATILAN 4 MARKA

Haziran ayında toplam satışlarda Fiat, kampanyalarının etkisiyle 12 bin 809 adetlik satışla liderliği geri aldı. İkinci sırayı 11 bin 926 adetle Renault takip ederken, üçüncü sırada 10 bin 730 adetle Ford yer aldı. Listenin sürpriz ismi ise 7 bin 511 adetlik satışla Chery oldu, böylece marka dördüncü sıraya yükseldi.

CHERY’DEN DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Özellikle SUV segmentinde dikkat çeken bir performans sergileyen Chery, Haziran ayında büyük bir çıkış yakalayarak toplam satışlarını %78 artırdı. SUV satışlarında ise Chery Tiggo 8 zirvede yer alırken, Egea Cross ikinci sıraya ve Togg üçüncü sıraya yerleşti.

FIAT LİDERLİĞİNE DEVAM ETTİ

Yılın ilk altı ayında ise Fiat, 2024 yılında da liderliğini sürdürdü. Renault ve Ford, ilk altı ay sonunda Fiat'in ardından sırasıyla ikinci ve üçüncü sıralarda yer aldılar. Chery'nin ise yüzde 253'lük büyümesiyle dikkat çektiği altı aylık dönemde SUV satışlarında da önemli bir performans sergilediği görüldü.

PAZARIN YÜZDE 87,5'İ A, B VE C SEGMENTLERİNDE ARAÇLAR

Pazardaki otomobil tercihlerine bakıldığında ise vergi avantajı sağlayan A, B ve C segmentlerindeki araçların toplam pazarın %87,5'ini oluşturduğu görüldü. En çok tercih edilen gövde tipi %54,8 pay ile SUV otomobiller oldu.

Elektrikli otomobil satışları ise toplamda %8,5'lik bir payla dikkat çekti. 160 kW altındaki elektrikli otomobillerde %237,1'lik bir artış görülürken, 160 kW üstü modellerde %40'lık bir büyüme kaydedildi.

YÜZDE 90,4'Ü OTOMATİK

Otomatik şanzımanlı araçlar, satışların %90,4'ünü oluşturarak pazarın en çok tercih edilen şanzıman türü oldu.

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