2025-2027 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2025-2027 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer aldı. Genelgede, Türkiye'nin makroekonomik istikrarını koruma, üretimi artırma ve toplum refahını yükseltme hedeflerine ulaşmak amacıyla 2024-2028 dönemi On İkinci Kalkınma Planı'nın uygulanacağı belirtildi.

Genelgede vurgulanan temel hedefler arasında kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, enflasyonun düşürülerek fiyat istikrarının korunması, yurt içi tasarrufların artırılması, cari işlemler açığının azaltılması, ve kamu mali dengeleri ile mali disiplinin güçlendirilmesi yer alıyor. Kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması amacıyla kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların verimli kullanımı ve hedeflenen politikalara katkı sağlanması önemseniyor.

Genelgede, kamu yatırım harcamalarından tasarruf edilirken, iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verileceği belirtiliyor. Kamu yatırımları, özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını destekleyecek şekilde tasarlanacak ve nitelikli altyapı yatırımlarına ağırlık verilecektir.

2025 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında, mevcut kamu sabit sermaye stokundan en iyi şekilde yararlanılacak ve acil ihtiyaçlara yönelik projelere öncelik verilecektir. Genelgede, zorunlu durumlar dışında 2025 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacağı ifade edilirken, yatırım tekliflerinin stratejik planlar ve Orta Vadeli Program ile uyumlu olması gerektiği vurgulanmaktadır.

Tüm kuruluşların belirtilen hususları ve "2025-2027 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi"ndeki öncelikleri dikkate alarak yatırım tekliflerini hazırlamaları ve varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na iletmeleri gerekmektedir. Genelge ekinde, 2025-2027 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi de yer almaktadır.