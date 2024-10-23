2025 kıdem tazminatı hesaplandı! Yeni rakam belli oldu

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret, emekli maaşı, tazminat ücretleri gibi birçok rakam değişecek. SGK Uzmanı İsa Karakaş 2025’te kıdem tazminatının çıkacağı rakamı açıkladı.

Kıdem tazminatı 2025'te yapılacak memur maaş zammıyla yeniden artmış olacak. Özellikle emeklilik planlaması yapan birçok vatandaş kıdem tazminatının 2025 yılında kaç para olacağını merak ediyor.

2025 yılı gelmeden SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kıdem tazminatının ne kadar artacağını hesapladı. Memur maaş zamlarıyla beraber yılın ilk yarısında kıdem tazminatı tavanı da artacak.

2024 yılının Ocak ayında geçerli olan kıdem tazminatı tavan fiyatı 1 Ocak - 30 Haziran döneminde 35.058,58 TL olarak belirlenirken, Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan zam ile birlikte 41.828,42 TL’ye çıktı.

İSA KARAKAŞ 2025 ZAMMINI HESAPLADI

Yeni rakam ise 2025 yılının Ocak ayında belirlenecek.. Kıdem tazminatı tavanında gerçekleşecek olan artış, memur maaşlarına da yansıyacak. Rakamlarda yüzde 6’lık zam oranı ve muhtemel enflasyon farkları ile birlikte yeni ücretler belirlenecek.

2025 ocak ayında memur ve memur emeklisi maaşlarına en az yüzde 10 seviyelerinde bir güncelleme beklediğini dile getiren SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yeni yılda kıdem tazminatının kaç TL yükseleceğini hesaplayarak açıkladı.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, 2025 yılında kıdem tazminatının yaklaşık 46.011,26 TL’ye yükselebileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Örneğin, 65.000 TL maaş alan bir işçi, 2024 sonuna kadar emekli olursa 41.828,42 TL tazminata hak kazanacakken, 2025’te emekli olursa bu rakam 46.011,26 TL olacak" açıklamasında bulundu.”