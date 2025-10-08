2025 Nobel Kimya Ödülü; metal-organik bileşenler konusundaki çalışmalarıyla Susumu Kitagawa, Richarda Robson ve Omar M. Yaghi'ye gitti.

Ödülü veren kurum yaptığı açıklamada, “Metal-organik çerçevelerin geliştirilmesi sayesinde, ödül kazananlar kimyagerlere karşılaştığımız bazı zorlukları çözmek için yeni fırsatlar sunmuştur” dedi.

Geçen yılın kimya ödülü, proteinlerin yapısını çözme ve yeni proteinler yaratma çalışmalarıyla ilaç geliştirme gibi alanlarda ilerlemeler sağlayan ABD'li bilim adamları David Baker ve John Jumper ile İngiliz Demis Hassabis'e verilmişti.

Kimya Nobel Ödülü, geleneklere uygun olarak, bu hafta başında açıklanan tıp ve fizik ödüllerinin ardından, bu yılki ödüller arasında açıklanan üçüncü ödül oldu.

Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları ise dün John Clarke, Michel H. Devoret ve John M. Martinis olarak açıklanmıştı.

2025 Nobel Tıp Ödülü'nü ise Mary Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi kazandı. Bu üç bilim insanı, bağışıklık sisteminin sırrını çözdükleri için ödüle layık görüldü.