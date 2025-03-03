2025 YKS'ye başvuracaklar dikkat! Sona eriyor...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) başvurular bugün sona eriyor. 2025-YKS sınav ücreti ödeme için ise son gün 4 Mart 2025 tarihi saat 23.59 olarak belirlendi. Belirlenen tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar "geç başvuru" süresi içinde başvurabilecek.

Üniversite adaylarının katılacağı YKS kapsamında 21 Haziran 2025 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

YKS'ye başvuru tarihleri 6 Şubat-3 Mart 2025 olarak belirlendi. Bu tarihler arasında başvuramayan adaylar, ÖSYM tarafından duyurulacak geç başvuru süresi içinde başvurabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu’nda yer alıyor. Sınava başvurmak isteyen adaylar, kılavuza ÖSYM’nin internet sitesinden erişebilecek.

2025 Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2025-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Millî Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2025-YKS’ye başvuru yapmaları zorunlu olacak. Ayrıntılı bilgi 2025-MSÜ Kılavuzu’nda yer alacak.

Daha önce bir yükseköğretim kurumundan ön lisans ve/veya lisans mezunu olan adayların; e-devlet mezuniyet bilgilerini kontrol ederek, mezuniyet bilgisi Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde bulunmayanların mezun oldukları üniversite aracılığıyla bu bilgilerin sisteme işlenmesini sağlamaları gerekiyor.

Öte yandan, başvuru sürecine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Kıymetli kardeşlerim, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) başvuru işlemleri bugün sona eriyor. Başvurusunu daha gerçekleştirmemiş adaylarımıza başvurularını son dakikalara bırakmamalarını hatırlatır, tüm adaylarımıza emeklerinin karşılığını alacakları bir sınav süreci dilerim" ifadelerini kullandı.