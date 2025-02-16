2025 YÖKDİL/1 sınavı yapıldı: 113 bin aday katıldı

Sınav, KKTC'nin başkenti Lefkoşa, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ve Türkiye'deki 81 il ve 89 sınav merkezinde, 366 bina ve 4 bin 365 salonda uygulandı.

113 bin 667 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından, Arapçada ise sadece sosyal bilimler alanından soru soruldu.

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi.

Toplam 16 bin 452 kişinin görev yaptığı sınavın sonuçları, 18 Mart'ta açıklanacak ve 5 yıl geçerli olacak.