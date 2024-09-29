2025'te emekli olanlar daha düşük maaş mı alacak? AKP'li Güler açıkladı

AKP Grup Başkanı Güler, 2025'te emekli olanlara, 2024'te emekli olanlara göre daha az aylık bağlanacağına yönelik bilgilere ilişkin olarak, "Şu anda kanun teklifi haline gelmiş bir şey yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda çalışmalarını devam ettiriyor. 2024 ile 2025 arasında enflasyondan kaynaklı nasıl bir etki ortaya çıkabilir, bunun bir rapor haline getirilmesi lazım. Ona yönelik olarak da hakkaniyetli, orta bir çözüm ortaya konabilir. Ama şu anda bunun sayısal bir veri olarak nelere tekabül ettiğine dair bir veri yok" diye konuştu.

AKP Grup Başkanı Güler, 1 Ekim'de başlayacak 28. Dönem 3. Yasama Yılı öncesi soruları yanıtladı.

"EMEKLİLİK SİSTEMİNDE GÜÇLÜ BİR REFORMA İHTİYAÇ VAR"

Güler, "Emeklilik sistemine yönelik daha dengeli, aylık bağlama oranlarından tutun da prim miktarına, prim süresine, emeklilik yaşına kadar daha sürdürülebilir bir sistemi inşa etmemiz lazım." diye konuştu.

Emeklilik sisteminde güçlü bir reforma ihtiyaç olduğunu belirten Güler, merkezi bütçe desteğinin her geçen yıl arttığına söyleyerek "Önümüzdeki dönemlerde artış göstermeye devam edecek. Çünkü sisteme EYT kapsamındaki kanunla beraber yeni emekliler dahil olacak." diye konuştu.

TÜRKİYE'DE EMEKLİ SAYISI DAHA FAZLA

Birçok ülkede 1 emekliye 2.5 çalışan 3.5 çalışan düştüğünü ancak Türkiye'de bu oranın daha düşük olduğunu söyleyen Güler, halihazırda 16 milyon 150 bin civarında emekli, 27 milyon civarında kayıtlı prim ödeyen çalışan bulunduğunu, bu dengenin daha iyi hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.