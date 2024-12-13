2025'te kaç gün resmi tatil var? Çalışanlar kaç gün izin yapacak? Tatilinizi şimdiden planlayın

2025 yılı, tatil günleri açısından çalışanlar ve öğrenciler için oldukça avantajlı olacak. Birçok resmi tatil günü hafta içine denk gelirken, toplamda 14,5 gün resmi tatil olacak. Hem yılbaşı hem de bayram tatilleri gibi önemli günler, iş ve okul hayatını bir süreliğine durduracak. Şimdiden tatil planı yapmayı düşünenler için 2025 yılına ait resmi tatil günleri belli oldu.

RAMAZAN BAYRAMI 4 GÜN TATİL

2025 yılı, özellikle hafta içi tatilleriyle dikkat çekecek. Yılbaşı tatili 1 Ocak 2025, Çarşamba günü olacak ve tatilciler hafta ortasında kısa bir tatilin keyfini çıkaracak. Ardından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çarşamba günü kutlanacak. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de bu yıl Perşembe'ye denk geliyor, bu da uzun bir hafta sonu planı yapma imkânı sunuyor.

Ramazan Bayramı 2025’te erken tarihlerde kutlanacak. Ramazan Bayramı Arifesi 29 Mart, Cumartesi günü başlayacak. Bayramın birinci günü ise 30 Mart, Pazar gününe denk geliyor. İkinci ve üçüncü günler, sırasıyla 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günlerine denk geliyor. Bu dönemde tatil yapmak isteyenler için tam dört gün süren bir tatil fırsatı bulunuyor.

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise 2025'te Pazartesi günü olacak, böylece uzun bir hafta sonu tatili fırsatı sunacak. Demokrasi ve Millî Birlik Günü de 15 Temmuz, Salı günü kutlanacak, bu da tatil yapmak isteyenler için yine bir fırsat anlamına geliyor.

Kurban Bayramı ise Ağustos ayında, 6 Ağustos Çarşamba günü başlayacak. Bayramın ilk dört günü 7, 8, 9 ve 10 Ağustos tarihlerine denk gelecek. Bu bayramda Cuma ve Cumartesi günleri de tatil olacağı için tatilciler için tam bir hafta sonu araya giriyor.

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 2025, Cumartesi günü kutlanacak. Bu yıl için özellikle hafta sonu tatili olarak kullanılacak. Son olarak, Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Çarşamba günü olacak, hafta ortasında yine tatil fırsatı sunan bir bayram.

Yıl boyunca tatil planı yapmak isteyenlerin şimdiden bu tarihlere göre program yapmaları faydalı olacaktır.