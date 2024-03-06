2028'de cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız sorusuna Ekrem İmamoğlu'ndan net cevap

İBB Başkanı ve CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala Medyascope‘un konuğu oldu. Vaatlerini, projelerini ve beklentilerini aktaran İmamoğlu, aynı zamanda gündeme dair de önemli açıklamalarda bulundu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) İstanbul’da aday çıkarması hakkında konuşan İmamoğlu, “Siyaseten DEM Parti’ye oy verebilirler ama İstanbul’da da memnun oldukları, 650 bin insana Annekart dağıtan, 100 bin gence burs dağıtan Ekrem İmamoğlu’na oy verebilirler.

Onların o özgür iradesiyle benim bağım arasına kimse giremez, giremeyeceğini düşünüyorum” diye konuştu. İmamoğlu DEM Parti ile CHP’nin ittifak yapmadığını, kent uzlaşısı bağlamında Esenyurt üzerinde anlaştıklarını belirtti.

“KURUM’A SAYGISIZLIK YAPTIĞIMI ASLA DÜŞÜNMÜYORUM”

AKP ve Cumhur İttifakının İBB Başkan adayı Murat Kurum’a neden “acemi aday” yakıştırması yaptığını açıklayan İmamoğlu, saygısızlık yapmadığını belirterek, “Saygısızlık yaptığımı asla düşünmüyorum. Acemi sıfatı bir tespit, bir alay değil. Dersine iyi çalışmamış. Ben İstanbul’a ilgisi olduğunu da düşünmüyorum. Semt isimlerini şaşırmıyor, bence bilmiyor. İstanbul’la bir bağı yok, kendi yaşam geçmişine de baksanız bu tespitli zaten, yok. Eğitimi, yaşamı, vakit geçirdiği vs. gibi bir durumu yok” diye konuştu.

“BEN DEĞİL CUMHURBAŞKANI BENİ MUHATAP ALIYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı muhatap almadığının altını çizen İmamoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Ben Cumhurbaşkanı’nı muhatap almıyorum, o beni muhatap alıyor. Bana ‘zat’ diyor, ‘zevat’ diyor, ismimi dillendiremiyor. Çünkü Allah’a şükür, rahmetli dedemin verdiği güzel ismi dile getirirse, ‘Ekrem’den -Hz. Muhammed’in ismi diye bana verdi dedem- imtina ediyor, ‘İmamoğlu’ dese hepten oylar gidecek, ‘Ekrem İmamoğlu’ diyemiyor. Benim ismimi diyemiyor ama her yerde beni anıyor, her yerde bana laf atıyor. Ben cevap vermem gerekiyorsa veriyorum” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Bir kere biz hiç kimsenin tahmin edemeyeceği seviyede saygı, sevgi, samimi, adanmışlık, içtenlik duygularını kapsayan bir diyalog içindeyiz. Bizim Sayın Genel Başkanımızla aramızda hiç kimse yok. O bakımdan çok memnunum ve çok razıyım. Eğer ben bir konuda bir şey sormam gerekiyorsa tabii ki ben Genel Başkanıma sorarım.”

2028’DE CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

İmamoğlu, kendisine 2028 yılında Cumhurbaşkanı adayı olacak mı diye sorulması üzerine, tek hedefinin İstanbul olduğunu, 2028 Genel Seçimleri’ni konuşmak istemediğini belirtti.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Sayın Genel Başkanımız (Kemal Kılıçdaroğlu), cumhurbaşkanı adayımız oldu. Ben iddia ediyorum, en çok çalışan, en büyük emeği veren bendim. Başaramadık. Sonra ‘değişim’ dedik, ne oldu? Genel Başkanımız Özgür Özel oldu. Başka partiden aday olacak dediler? Ne oldu? CHP’den oldum. Benim hararetim, arzum, İstanbul’a dair hayallerim ne bir ne de 100 programa sığar. Benim konuştuğum tek mesele gerçekten İstanbul. Önümüzdeki beş yılın her anlamda iyi olacağını görüyorum İstanbul adına. Bunu yaşamak ve yaşatmak istiyorum. 2028’a dört yıl var, bugünden onu konuşmak benim adıma hadsizlik olur.”