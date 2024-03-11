2050’de kanser patlaması olacak. Dünya Sağlık örgütü duyurdu. Nedeni ortaya çıktı

Kaynak: Haber Global
2050’de kanser patlaması olacak. Dünya Sağlık örgütü duyurdu. Nedeni ortaya çıktı
Dünya Sağlık Örgütü'nün 2050'deki kanser vakaları dünya genelinde yüzde 77 artacağını duyurması sonrasında uzmanlardan uyarılar geldi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) en güncel raporuna göre, 2050 yılına kadar dünya çapında kanser vakalarının %77 oranında artması bekleniyor.

Türkiye, bu artıştan en çok etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, tarım ilaçları, gıda katkı maddeleri, obezite ve hormonlu ürünlerin yanı sıra sigaranın da kanser riskini artırdığını ve bu unsurlarla mücadele edilmesi gerektiğini vurguluyorlar.

Türkiye’de her yıl yaklaşık 250 bin kişiye kanser teşhisi konulmakta ve en yaygın kanser türleri arasında akciğer, meme ve kolon kanseri bulunmaktadır.

DSÖ’nün hazırladığı rapora göre, 2050 yılında dünya genelinde 35 milyondan fazla yeni kanser vakası bekleniyor, bu da %77’lik bir artış anlamına geliyor.

SAĞLIKLI BESLENME VE YAŞAM TARZI

Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Çetin Ordu, özellikle gıda ürünlerinin bozulması ve ekolojik tahribata dikkat çekerek, kanser vakalarındaki artışın nedenlerinin obezite, alkol, sigara bağımlılığı, gıda ürünlerinin bozulması ve yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklandığını belirtti.

Prof. Dr. Ordu, kanser vakalarını azaltmak için doğal yaşam dengesinin korunması, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, alkol, sigara ve obezite ile mücadelenin önemini vurguladı.

Sağlıklı bir yaşam için tüketim alışkanlıklarının doğal ve dengeli beslenme ile değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

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