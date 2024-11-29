21. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı

ATO Congresium'da bugün açılışı yapılan kitap fuarının onur konuğu, kültürel psikiyatri eğitimi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Kemal Sayar, uluslararası onur konuğu da Azerbaycanlı yazar Nizami Jafarov oldu.

Fuarın konuk ülkesi ise Azerbaycan olarak belirlendi. Azerbaycan standında bulunan yöresel kıyafetli görevlilerin katılımcılara ülkelerinin tarihini ve kültürünü tanıttığı fuarda, yaklaşık 1500 etkinlik düzenlenecek.

Fuar koordinatörü Remzi Çayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankaralılarla bir yıl aradan sonra tekrar buluştuklarını, fuarla geniş kitlelere kitabı ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Çayır, "Ankaralıları bu kültürel atmosferi yaşamaları için bekliyoruz. Burada 400'e yakın yayın evimiz stantlarını açmış bulunuyor, 800'ün üstünde yazar var. Ayrıca 1500'e yakın imza günü, panel, konferans ve söyleşi gibi etkinlikler düzenlenecek" şeklinde konuştu.

- "DEVLETLERİMİZ VE HALKLARIMIZ İÇİN VESİLE OLMAK İSTİYORUZ"

Azerbaycan Kültür Merkezi Müdürü Samir Abbasov ise Ankara'da güzel bir etkinliğin başladığına işaret ederek, fuarın onur konuğunun ülkelerinin olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Fuarda, Azerbaycan'ın tarihini, kültürünü ve sanatını Ankaralılara tanıtmak amacıyla bir stant açtıklarını aktaran Abbasov, şunları söyledi:

"Stantlarda kitaplar ve yayınlar yer alıyor. Ankaralıların Azerbaycan standını beğenmelerini ümit ediyoruz. Devletlerimiz ve halklarımız için vesile olmak istiyoruz. Kitap halklar arasında en sağlam köprüdür. Fuarın medeniyetimize katkı sağlayacağına inanıyorum. Onur konuğu olmamız, kardeşliğimize gösterilen büyük bir saygıdır. Fuar 10 gün devam edecek. Biz sonuna kadar burada ülkemizi tanıtacağız."

- "KİTAPLARA KARŞI ÇOCUKLARIMIZ ÇOK İSTEKLİLER"

Ailesiyle birlikte fuara gelen, 40 yaşındaki iki çocuk babası Mustafa Çeliker ise Mamak ilçesinde ikamet ve fuarı her yıl ziyaret ettiklerini anlattı.

Hikaye ve roman türündeki kitaplarla ilgilendiklerini dile getiren Çeliker, "Kitaplara karşı çocuklarımız çok istekliler. Fuarı Ankaralı kitapseverlere tavsiye ederim çünkü fiyatlar dışarıya göre daha uygun ve seçenek çok fazla var." ifadelerini kullandı.

8 Aralık Pazar günü sona erecek 21. Ankara Kitap Fuarı, hafta içi öğrenci, öğretmen ve engelliler için ücretsiz olacak. Fuar, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.