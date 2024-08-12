21 yaşında BAE'ye gitti

Düzenleme: Kaynak: İHA
21 yaşında BAE'ye gitti

Başakşehir'in 21 yaşındaki futbolcusu Ravil Tagir, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ya katıldı.

RAMS Başakşehir, 21 yaşındaki savunma oyuncusu Ravil Tagir'in Birleşik Arap Emirlikleri Pro League takımlarından Al Jazira'ya transfer olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili turuncu-lacivertli ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ravil Tagir'in transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri Pro League takımlarından Al Jazira ile anlaşmaya varılmıştır. Ravil Tagir'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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