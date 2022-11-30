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'Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşama şansın yok' tehdidi

Aksaray’da 2.17 promil alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücü kendini görüntülemek isteyen basın mensubuna “Senin Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşama şansın yok” deyip tehditler savurdu.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 20:14
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2.17 promil alkollü yakalandı. Senin Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşama şansın yok dedi

'Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşama şansın yok' tehdidi
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Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesi'nde yaşandı. Edinile bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Trafik Denetleme Şubesi ekipleriyle birlikte rutin yol kontrolü yaptı. Araçların bir bir durdurulduğu kontrolde şüphe üzerine 70 DZ 428 plakalı otomobil durduruldu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü Akın B.’nin (45) konuşmalarından şüphelenen polis ekipleri sürücüyü alkol testine soktu. 

GAZETECİLERİ TEHDİD ETTİ

Alkol metre ile yapılan kontrolde sürücünün 2.17 promil alkollü olduğu tespit edilirken, ceza kesileceğini öğrenen sürücü Akın B. sinirlenip sinirini kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarından çıkardı. Gazetecileri tehdit eden sürücü Akın B., “Senin Aksaray’da, Aksaray’ı bırak Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşama şansın yok” diyerek tehdit etti. 

Polis ekipleri aracı sürücünün olay yerine çağırdığı Hasan B.’ye teslim etmek istedi. Ancak olay yerine gelen sürücünün oğlu Hasan B.’de alkollü çıktı. Bu kez de basın mensuplarına oğlu saldırmak istedi. Bin 823 TL para cezası kesilen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sürücü daha sonra polis aracına bindirilmek üzere işlemlerinin yapılması için Aksaray Polis Merkezi'ne götürüldü. (İHA)

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