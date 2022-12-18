Yabancıda ısrar eden bizim TFF'ye duyurulur. 22 Dünya Kupası'nın şampiyonu da yerli teknik adamla kazandı

Dünya Kupası tarihinde yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamadı. 1930'dan bu yana düzenlenen 22 turnuvada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke de yerli teknik adamlarla zirveye çıktı.

Uruguay'daki ilk turnuvayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaştı. Lionel Scaloni yönetimindeki son şampiyon Arjantin de geleneği sürdürdü.

Beş şampiyonlukla kupayı en fazla kazanan ülke unvanını elinde tutan Brezilya gibi milli takım düzeyindeki futbolun zirvesine 4'er kez çıkan İtalya ve Almanya da bunu yerli çalıştırıcılarla başardı.

Dünya Kupası'nda 2 kez şampiyonluğa ulaşan tek teknik direktör, İtalya'yı 1934 ve 1938'de zafere taşıyan Vittorio Pozzo oldu.

Futbolculuk döneminde İspanyol kulübü Deportivo ile 2000'li yılların başında kazandığı başarılarla tanınan Scaloni, 2018 yazından beri çalıştırdığı Arjantin Milli Takımı'nı, uzun yıllar sonra Kupa Amerika ve Dünya Kupası zaferlerine taşıdı.

Scaloni, 2006 Dünya Kupası'nda takım arkadaşı olduğu Lionel Messi'yi, 2016 Kupa Amerika sonrası milli takımı bırakma kararından döndüren isimlerden biriydi.

Messi, Scaloni yönetimindeki Arjantin Milli Takımı ile 2021'de kariyerinin ilk Kupa Amerika, 2022'de ise kariyerinin ilk Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

44 yaşındaki Scaloni'nin başında olduğu Arjantin, 28 yıl sonra ilk Kupa Amerika, 36 yıl sonra da ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti.

FIFA Dünya Kupası tarihinde şampiyonluk elde eden ülkeler ve yerli teknik direktörleri şöyle:

Kupa Şampiyon Teknik direktör

1930 Uruguay Alberto Suppici

1934 İtalya Vittorio Pozzo

1938 İtalya Vittorio Pozzo

1950 Uruguay Juan Lopez

1954 Batı Almanya Josef Herberger

1958 Brezilya Vicente Italo Feola

1962 Brezilya Aymore Moreira

1966 İngiltere Martin Peters

1970 Brezilya Mario Zagallo

1974 Batı Almanya Helmut Schön

1978 Arjantin Cesar Luis Menotti

1982 İtalya Enzo Bearzot

1986 Arjantin Carlos Salvador Bilardo

1990 Batı Almanya Franz Beckenbauer

1994 Brezilya Carlos Alberto Parreira

1998 Fransa Aime Jacquet

2002 Brezilya Luiz Felipe Scolari

2006 İtalya Marcello Lippi

2010 İspanya Vicente Del Bosque

2014 Almanya Joachim Löw

2018 Fransa Didier Deschamps

2022 Arjantin Lionel Scaloni