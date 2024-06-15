22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü AVM'de yakalandı

Kaynak: DHA
22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü AVM'de yakalandı

Kayseri'de aranan ve 22 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan M.Ç.P. isimli firari hükümlü, bir alışveriş merkezinde polis ekiplerinin dikkatli takibi sonucu yakalandı.

Kayseri'de uzun süredir aranan ve hüküm giyen M.Ç.P., 22 yıl 8 aylık hapis cezası nedeniyle emniyet güçlerince aranıyordu. Silahla yağma, nitelikli dolandırıcılık ve kaçakçılık gibi suçlardan mahkum olan M.Ç.P., bir alışveriş merkezinde polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu tespit edildi. Şüpheli, polis varlığını fark ettiğinde kaçışa geçse de, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerdeki kovalamaca kısa sürdü. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan başarılı operasyonla yakalanan M.Ç.P., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü ve işlemler tamamlandıktan sonra cezaevine sevk edildi.

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