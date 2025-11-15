Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı ülke genelinde 1001 halk eğitimi merkezi ve 30 olgunlaşma enstitüsü olmak üzere toplam 1031 yaygın eğitim kurumu faaliyet yürütüyor. Ayrıca örgün eğitim dışında kalanlara 5 açık öğretim okulu ile yeniden eğitim alma imkanı sunuluyor.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, halk eğitim merkezlerinde 72 farklı alanda 2 bin 706 kurs programının olduğunu söyleyerek, "Bizim halk eğitim merkezlerimizdeki kurslarımızın tamamı yüz yüze yapılan faaliyetler. Kendilerinin, ilgi ve ihtiyaç duydukları alanlara müracaat ettikleri ve müracaatları neticesinde oluşturulan sınıflarda eğitime devam ettikleri, bir model. Yurt dışı HEMBA ve ülkemizdeki HEMBA ise hayat boyu öğrenme genel müdürlüğünün önemli çalışma alanlarından bir tanesi 'Halk Eğitim Merkezi Bilişim Ağı' diye geçiyor. Burada da ülkemizdeki vatandaşlarımızın evinden, ofisinden veya farklı bir alandan uzaktan takip ederek eğitimlerine devam ettikleri hem yurt içinde hem yurt dışında milyonlarca belki vatandaşımıza ulaştığımız kurs programlarımız” ifadelerini kullandı.

‘AVRUPA’DA BU BÜYÜKLÜKTE MODEL YOK’

Mete, bu yıl kurslar için yaklaşık 23 milyar lira civarında kaynak ayrıldığını ve bunun yüzde 90'lar seviyesinde kullanıldığını söyleyerek, "Tahmin ediyoruz aralık ayının sonuna kadar da yine geri kalan bütçeyi tamamlamış olacağız ki yüz binlerce usta üreticiyi biz bu kurslarda görevlendiriyoruz ve onların bütün ücretlerini, hak edişlerini, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödediğimiz aidatlarını bütün hepsini bu bütçeden ödüyoruz. Bu bütçe tamamen bu giderler için ve aynı zamanda kurumların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ayrılan bütçe. Ancak önemli olan konu şu, vatandaşlarımızdan bu kurslar için hiçbir şekilde ücret talep edilmiyor. Tamamen kurslarımız ücretsiz. Avrupa'da ve dünyada bu ölçekte ve bu büyüklükte ve bu çeşitlilikte başka bir model bulunmuyor” diye konuştu

’OKUMA YAZMA KURSUNDA SAYI ŞARTI YOK’

Mete, kurslara e-Devlet’ten dijital olarak başvuru yapılabildiğini ve başvurudan sonra gelen mesajla vatandaşların, kursun ne zaman ve nerede açılacağının bilgisine ulaştığını söyledi. Mete, “Bir kursun açılması için en az 12 sayısının olması gerekiyor ama istisnalarımız var. Bu istisnalar özellikle okuma yazma kursları. Okuma yazma kurslarında herhangi bir sayı şart yok veya özel eğitime tabi çocuklarımızın veya bireylerin alanları için açılan kurslarda da herhangi bir sayı yok. Hükümlü, tutuklu bireyler için açılan kurslarda da yine aynı şekilde herhangi bir sayı sınırlaması yok. Bu istisnalar dışındaki kurslarımızda 12 sayısının olması gerekiyor. Ancak olağanüstü durumlarda ildeki valilikler ve kaymakamlıklar alacakları kararla bu sayıyı 7'ye kadar indirebiliyor” dedi.

'10 YILDA 52 MİLYON KURSİYERİMİZ OLDU'

Mete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma yazma seferberliği ile birlikte tüm kurumların bu alana odaklandığını söyleyerek, “Son 10 yılda okuma yazma kurslarımıza katılan ve bu şekilde okuryazar olan, kursiyer sayımız 2 milyon 389 bin kişi. 2025 yılında ise 118 bin kursiyerimiz kurslarımıza katılarak okuryazar olmuşlardır. Bu bizim için çok kıymetli. Onların hayatlarını kolaylaştıran, onlara yeni ufuklar açan bir kurs programımız. Herhangi bir sayıya takılmadan 1 tek kişiyle dahi açılabilen kurslarımız. Son 10 yılda tüm kurslarımızdan 52 milyon civarında vatandaşımız ve herhangi bir yaş aralığı olmadan gerek örgün eğitime devam eden gerek yaygın eğitime devam eden hem öğrenci yaşı ile ifade edebileceğimiz yaş aralığında, hem de yetişkinler açısından baktığımızda 52 milyon civarında vatandaşımız kurslarımızdan istifade etmişler. Bu yıl ise yaklaşık 6 milyon 800 bin civarında şu ana kadar kurslarımıza devam eden kursiyerimiz var. Yıl sonuna kadar bu rakamın 7 milyona ulaşacağını tahmin ediyoruz” dedi.