23 Nisan Pazar TV yayın akışında ne var? 23 Nisan Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 23 Nisan Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 23 Nisan Pazar bayramda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 23 Nisan Pazar kanallarda ne var? 23 Nisan Pazar bugün hangi diziler var?

Bayramda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 23 Nisan Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 23 Nisan Pazar televizyonda ne var? 23 Nisan Pazar bugün hangi diziler var?

23 NİSAN PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Arabesk (Yerli Sinema)

08:15 Ne Olacak Şimdi? (Yerli Sinema)

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Köşeyi Dönen Adam (Yerli Sinema)

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)

21:45 Gülen Gözler (Yerli Sinema)

23:45 Şekerpare (Yerli Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:30 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Asi

08:15 Konuştukçca

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Kraliçe

16:00 Fırıncının Karısı (Yerli Sinema)

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Bekle Beni Sevgilim (Yerli Sinema)

22:45 Bekle Beni Sevgilim (Yerli Sinema)

01:15 Bebek Geliyorum Demez (Yerli Sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 23 Nisan Özel

14:30 Adım Farah

17:15 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi (Yabancı Sinema)

16:00 Tetikçinin Oğlu

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ego

00:15 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Ömer

09:00 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

10:00 Bir Şansım Olsa

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Çöp Adam

16:00 Yüz Yıllık Mucize

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Çöp Adam

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Sara’ya İki Katır (Yabancı Sinema)

12:30 Survivor Panorama

15:15 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin