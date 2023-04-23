23 Nisan Pazar TV yayın akışında ne var? 23 Nisan Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 23 Nisan Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 23 Nisan Pazar bayramda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 23 Nisan Pazar kanallarda ne var? 23 Nisan Pazar bugün hangi diziler var?
Bayramda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 23 Nisan Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 23 Nisan Pazar televizyonda ne var? 23 Nisan Pazar bugün hangi diziler var?
23 NİSAN PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Arabesk (Yerli Sinema)
08:15 Ne Olacak Şimdi? (Yerli Sinema)
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Köşeyi Dönen Adam (Yerli Sinema)
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)
21:45 Gülen Gözler (Yerli Sinema)
23:45 Şekerpare (Yerli Sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Hercai
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:30 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Asi
08:15 Konuştukçca
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Kraliçe
16:00 Fırıncının Karısı (Yerli Sinema)
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Bekle Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
22:45 Bekle Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
01:15 Bebek Geliyorum Demez (Yerli Sinema)
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 23 Nisan Özel
14:30 Adım Farah
17:15 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi (Yabancı Sinema)
16:00 Tetikçinin Oğlu
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ego
00:15 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Ömer
09:00 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
10:00 Bir Şansım Olsa
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Çöp Adam
16:00 Yüz Yıllık Mucize
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Çöp Adam
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Sara’ya İki Katır (Yabancı Sinema)
12:30 Survivor Panorama
15:15 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin