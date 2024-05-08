239 kişiyi taşıyan uçak uydu görüntülerinde böyle kayboldu. Tam bu noktada kayboluyor

Bundan tam 10 sene önce 8 Mart 2014' tarihinde Malezya Havayolları'nın 370 sefer sayılı uçuşu, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Çin’in başkenti Pekin'e doğru seyri planlanan yolundan saparak Malay Yarımadası boyunca rotasını batıya döndü.

Boeing 777 tipi yolcu uçağı, 15 ülkeden 239 insanı taşıyordu. Bu yolcu uçağın radar bağlantısının kesilmesinin ardından birkaç saat boyunca rotasından saptığı ve güneye doğru uçtuğu tahmin edildi.

Bazı yetkililer Boeing 777 tipi yolcu uçağının yakıtının bitmesinin ardından Hint Okyanusu'na çakıldığına inanmıştı fakat uzun yıllar süren detaylı arama çabaları sonuçsuz kaldı. Uçağa dair ne bir enkaz ne de bir insan cesedi bulunabildi.

EN BÜYÜK GİZEMLERDEN BİRİSİ

Bir anda haritadan kaybolan uçağın rotadan çıkmasının sebebi ve bugünkü tam lokasyonu, havacılık sektörünün en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor.

Yetkililer bu haftanın başında, bir anda kaybolan Boeing 777 tipi yolcu uçağının yerini bulmak için yeni bir arama operasyonunun başlatılabileceğini açıkladı.

HEM DENİZDE HEM DE HAVADA ARANDI

Kaybolan uçağın ilk aramalarında 52 gün arama çalışmaları devam etti. 334 arama uçuşu ile havadan faaliyetler yapıldı.

2017 yılının Ocak ayında Avustralya, Malezya ve Çin hükümet yetkilileri, Hint Okyanusu tabanının 46 bin mil kareden fazlasında tarama çalışmalarını yaptıktan sonra uçağın su altında arama çalışmalarını ekonomik külfeti gerekçe göstererek iptal etti. Bu çaba 150 milyon dolara mal oldu.

ARAMALAR TEKRAR BAŞLAYACAK

Ocean Infinity'nin CEO'su Oliver Plunkett, yaptığı açıklamada şirketin önceki çabalarından hiçbir yanıt alınamamasından yaklaşık altı yıl sonra artık yeniden arama yapabilecek konumda olduğunu söyledi.

Arama alanını başarı elde edilebilecek bir alana daraltarak verileri analiz etmeye devam etmek için çalışmalar yeniden başlatılacak.

UÇAĞIN UYDU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

2014'te gizemli bir şekilde kaybolan uçağın havada nasıl yok olduğu uydudan saniye saniye görüntülendi.

VİDEODA OYNAMA OLDUĞU İDDİALARI

Yayımlanan videoda uçağın bir anda ortadan kaybolması sosyal medyada da çokça konuşuldu. Bazı kullanıcılar videoda bir oynama yapıldığını iddia ederek görüntülere müdahale edildiğini, bilgisayar ortamında hazırlandığını iddia etti.