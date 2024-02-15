24 senedir Türkiye'de yaşayan Koreli kadın tuhaf bulduğu iki şeyi açıkladı. 'Birisini öptüğünüzde kokusunu alıyorsunuz'

Özlem Kıral
24 senedir Türkiye'de yaşayan Koreli kadın tuhaf bulduğu iki şeyi açıkladı. 'Birisini öptüğünüzde kokusunu alıyorsunuz'
24 yıldır Türkiye’de yaşayan Koreli bir genç kadın, Türkiye’de günlük hayatta uygulanan ama kendisinin hem anlam veremediği hem de başka bir ülkede bunları görmediğini açıkladığı bir video paylaştı.

Sua Son isimli Koreli bir genç kadın tam 24 yıldır Türkiye’de yaşıyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan bu genç kadın TikTok hesabından paylaştığı bir video ile Türkiye’de anlam veremediği bazı hareketleri paylaştı.

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İlk olarak Türklerin birini öperken kokuyu içine çekmesini çok garipseyen Sua Son, bu durumun kendisine çok tuhaf geldiğini açıkladı.

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Tuhaf bulduğu bu hareketi bir ayıcığı öperek anlatan genç Koreli kadın, ikinci olarak bir annenin evladına ‘annecim’ diye hitap etmesinin çok tuhaf olduğunu, bunun yanında bir ablanın veya abinin kardeşine ablacım veya abicim diyerek seslenmesinin çok garip olduğunu, bir kargaşaya yol açtığını ifade etti.

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Bu ifadelerinin ardından pasta yapan kardeşinin yanına giden genç kadın, kardeşinin başından koklayarak öptü ve kendisine ablacım diyerek hitap etti.

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