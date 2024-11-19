25 akülü tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine verildi

Düzce merkezli elektrikli bisiklet, skuter ve motosiklet imal eden şirketin ürettiği akülü tekerlekli sandalyelerin teslimi için Bolu İzzet Baysal Vakıf Huzurevi Kış Bahçesi'nde tören gerçekleştirildi.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, törende yaptığı konuşmada, kendileriyle irtibata geçerek bağışta bulunmak isteye fabrika yetkililerine teşekkürlerini iletti. Aydın, ihtiyaç sahiplerine teslim edilen akülü tekerlekli sandalyelerin engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracağını belirtti.

Volta Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (VOLTA) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa İnci de şirket bünyesinde kurdukları yardım dernekleriyle eğitime, ihtiyaç sahiplerine ve engelli bireylere destek olmayı amaçladıklarını dile getirdi.

İnci, bağış ve yardım faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.