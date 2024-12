25 bin TL'nin aylık faizi dudak uçuklattı. İşte banka banka oranlar...

Bankada parası olanlar ve parasını faize yatırmak isteyen binlerce vatandaş faiz oranlarını merak ediyor. Durumu iyi olandan olmayana kadar birçok vatandaş "paramın üstüne nasıl para koyabilirim?" sorusunun yanıtını ararken, 25 bin TL’nin aylık faiz oranları belli oldu.

İşte banka banka faiz oranları:

ON DİJİTAL BANKACILIK (ON Plus - Standart Vadeli Hesap)



Faiz Oranı: %56



Net Kazanç: 1.101,64 TL



Vade Sonu Tutar: 26.101,64 TL

TEB (Marifetli Hesap - Standart Vadeli Hesap)



Faiz Oranı: %53



Net Kazanç: 1.042,62 TL



Vade Sonu Tutar: 26.042,62 TL

ALTERNATİF BANK (VOV Hesap - Standart Vadeli Hesap)



Faiz Oranı: %53



Net Kazanç: 1.042,62 TL



Vade Sonu Tutar: 26.042,62 TL

ING (Turuncu Hesap - Standart Vadeli Hesap)



Faiz Oranı: %52



Net Kazanç: 1.022,95 TL



Vade Sonu Tutar: 26.022,95 TL

DENİZBANK (E-Mevduat - Standart Vadeli Hesap)



Faiz Oranı: %51



Net Kazanç: 1.003,28 TL



Vade Sonu Tutar: 26.003,28 TL

GETİR FİNANS (Günlük Vadeli Hesap - Günlük Vadeli Hesap)



Faiz Oranı: %51



Net Kazanç: 1.003,28 TL



Vade Sonu Tutar: 26.003,28 TL

FİBA BANKA (Kiraz Hesap - Standart Vadeli Hesap)



Faiz Oranı: %51



Net Kazanç: 1.003,28 TL



Vade Sonu Tutar: 26.003,28 TL

ODEA (Yeni Vadeli Mevduat Hesap - Standart Vadeli Hesap)



Faiz Oranı: %48



Net Kazanç: 944,26 TL



Vade Sonu Tutar: 25.944,26 TL

YAPIKREDİ (Dönüşüm Hesabı TL - Standart Vadeli Hesap)



Faiz Oranı: %46



Net Kazanç: 904,92 TL



Vade Sonu Tutar: 25.904,92 TL

GARANTİ BBVA (E-Vadeli Hesap - Standart Vadeli Hesap)



Faiz Oranı: %46



Net Kazanç: 904,92 TL



Vade Sonu Tutar: 25.904,92 TL

ENPARA.COM (Vadeli Hesap - Standart Vadeli Hesap)



Faiz Oranı: %40



Net Kazanç: 786,89 TL



Vade Sonu Tutar: 25.786,89 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI (Vadeli TL Hesabı - Standart Vadeli Hesap)



Faiz Oranı: %40



Net Kazanç: 786,89 TL



Vade Sonu Tutar: 25.786,89 TL

HSBC (Modern Hesap - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 1.042,62 TL

Vade Sonu Tutar: 26.042,62 TL

AKBANK (Vadeli Hesap TL - Standart Vadeli Hesap)



Faiz Oranı: %49,5



Net Kazanç: 973,77 TL



Vade Sonu Tutar: 25.973,77 TL

QNB (Kazandıran Günlük Hesap - Standart Vadeli Hesap)



Faiz Oranı: %48,5



Net Kazanç: 954,1 TL



Vade Sonu Tutar: 25.954,1 TL

HALKBANK (E-Mevduat Hesabı - Standart Vadeli Hesap)



Faiz Oranı: %39



Net Kazanç: 767,21 TL



Vade Sonu Tutar: 25.767,21 TL

ŞEKERBANK (E-Mevduat Hesap - Standart Vadeli Hesap)



Faiz Oranı: %20



Net Kazanç: 393,44 TL



Vade Sonu Tutar: 25.393,44 TL

NOT: Bu bilgiler, sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. En güncel faiz oranları ve detaylı bilgiler için bankaların şubelerine başvurabilir veya resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz...