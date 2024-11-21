25 kilometre kovalamaca ile yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
25 kilometre kovalamaca ile yakalandı

Bursa’da uyarılarına uymayan sürücü 25 kilometre takip sonucu yakalandı. Polis sürücüye makas atmak, drift atmak ve ehliyetsiz araç kullanmak suçundan cezai işlem uygulamadı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri 16 ANU 328 plakalı araca "dur" ihtarında bulundu. Ekiplerin uyarılarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Çok sayıda polis ekibi aracın peşine düştü. Tehlikeli şekilde ilerleyen sürücü, 25 kilometre süren takibin sonucu Mahmudiye Mahallesi'nde durduruldu. Yapılan incelemede sürücü Arda Ö.'nün (19)ehliyeti olmadığı ve aracın çekme belgeli olduğu tespit edildi.

25 kilometre kovalamaca ile yakalandı

Yakalanan sürücüye; "ehliyetsiz araç kullanmak" suçundan 12 bin 977 TL, "drift atmak" suçundan 32 bin 233 TL, "makas atmak" suçundan 6 bin 439 TL, "çekme belgeli araçla trafiğe çıkmak" suçunda 6 bin 439 TL cezai işlem uygulanırken, araç otoparka çekildi.

25 kilometre kovalamaca ile yakalandı

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