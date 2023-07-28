2,5 litre kolaya bir zam daha

Zamla birlikte 2,5 litrelik Coca-Cola’nın fiyatı 45 TL’ye yükseldi.

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zamlı fiyatları sosyal medyadan duyurdu.

Tüketiciler Tepkili

Coca-Cola’nın yaptığı zam, sosyal medyada da büyük tepki topladı. Tüketiciler, zamlı fiyatları pahalı ve abartılı bulduklarını belirtti. Bazı tüketiciler, Coca-Cola yerine başka içecekleri tercih edeceklerini söyledi. Bazı tüketiciler ise Coca-Cola’nın zammını protesto etmek için boykot çağrısı yaptı.

Zam Oranları Ne Kadar?

Coca-Cola’nın yaptığı zam, tüketicileri şaşırttı. Zam oranları şöyle:

2,5 litrelik Coca-Cola: 45 TL

2 litrelik Coca-Cola: 40 TL

1,5 litrelik Coca-Cola: 35 TL

1 litrelik Coca-Cola: 30 TL

İşte zamlı kola fiyatları...