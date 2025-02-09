25 milyon liralık hareketlilik için düğmeye basıldı! 6 ilde eş zamanlı operasyon

Düzenleme: Kaynak: DHA

Polis, MASAK raporuna yansıyan 25 milyon liralık para hareketliliği için düğmeye bastı: 10 tutuklama

MASAK raporuna yansıyan 25 milyon liralık para hareketliliğinde Diyarbakır merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 10 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para nakline aracılık eden ve alınan, MASAK raporunda yaklaşık 25 milyon işlem hacmi olduğu anlaşılan şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli Van, Bingöl, İzmir, Adana ve Erzurum’da eş zamanlı operasyonlar yapılarak 18 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10’u tutuklandı. 5 savcılık talimatıyla, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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