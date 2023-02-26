﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar

Deprem bölgesinde vatandaşların yaşadığı çaresizliğe tepki gösteren Fenerbahçe taraftarının Konyaspor maçında "Yalan yalan yalan dolan dolan dolan 20 sene oldu istifa ulan" tezahüratları büyük yankı uyandırdı.

Tezahüratlardan rahatsız olan Akit yazarı Ali Karahasanoğlu bugünkü köşe yazısında "Ulan ahlaksızlar" sözleriyle Fenerbahçe taraftarlarına ağır sözler sarf etti.

Akitçi Karahasanoğlu'nun yazısında "İstifa istiyorsanız başkanınız Ali Koç'tan isteyin" dedi. İşte Ali Karahasanoğlu'nun Fenerbahçe taraftarına yönelik ağır lafları:

Ama bir futbol maçı oynanırken, siyasi slogan atılıyorsa.. “20 yıl oldu istifa ulan”’ diyerek hakaretle devam ediliyorsa.

Tam da o sloganı atan ahlaksızlara hitap ederek söylemem gerekirse:

“Ulan ahlaksızlar, millet 20 yıldır sizi eze eze, o hükümetin üyelerini seçiyor. Sizin desteklediğiniz Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisi de 70 yıldır seçim kazanamıyor..” derim..

“Eski günler geçti, darbe yapıp yönetime el koyma dönemi bitti” derim..

“Millet kimi seçerse, o iktidara gelir” derim..

“Statlarda slogan atarak, hükümet değiştiremezsiniz” derim..

“İstifa istiyorsanız, başkanınız Ali Koç’tan isteyin”’ derim..

“Gezi isyanında Divan otelini çapulculara açan başkanınız, üç hafta oldu, depremzedelere otelini açamadı. İstifa etmesi gereken birisi varsa, o da sizin Başkanınız” derim..

Yalan da sizde, dolan da sizde, üçkağıtta sizde, iftira da sizde..



