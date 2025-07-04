25 milyonluk forvetten Fener'e yeşil ışık: Mourinho detayı

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25 milyonluk forvetten Fener'e yeşil ışık: Mourinho detayı

Nice'in 24 yaşındaki forveti Evan Guessand'ın teknik direktör Jose Mourinho'yla görüşerek sarı lacivertlilere gelmeye ikna olduğu öğrenildi.

Al Nassr'ın Kolombiyalı forveti Jhon Duran'ı İstanbul'a getiren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-lacivertlilerin yeni hedefi Nice'in yıldızı Evan Guessand.

Premier Lig'den de teklifler alan oyuncuya Fenerbahçe'nin 25 milyon euro bonservis teklif ettiği ancak kulübünün kabul etmediği, oyuncunun da diğer tekliflere daha sıcak baktığı iddia edilmişti.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Guessand ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve "Seni Jhon Duran ile birlikte oynatmayı planlıyorum" dediği, oyuncunun da bu konuşmadan sonra Fenerbahçe'ye gelmeye ikna olduğu öğrenildi.

Fransız ekibi Nice, 24 yaşındaki oyuncu için 35 milyon euro bonservis bekliyor.

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