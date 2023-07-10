25 yıl kesinleşmiş cezası olan zehir taciri polisten kaçamadı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

25 yıl kesinleşmiş cezası olan zehir taciri polisten kaçamadı

İHA’nın haberine göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin Melikgazi ilçesine bağlı 30 Ağustos Mahallesi’nde yaptıkları çalışmalarda hakkında kasten öldürme ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından toplam 25 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs cezaevine gönderildi.

aw931618-01.jpg

Öne Çıkanlar
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Son Haberler
Ahmet Kural’dan milyonluk evlilik teklifi Magazin
Ahmet Kural’dan milyonluk evlilik teklifi
Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi açıklandı Spor
Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi açıklandı
Bankalardan dikkat çeken kredi kararı! 25 ay sonra bir ilk Ekonomi
Bankalardan dikkat çeken kredi kararı! 25 ay sonra bir ilk
Güneş kremi sürerken dikkat edilmesi gerekenler. Cilt sağlığını korumak için dikkat Sağlık
Güneş kremi sürerken dikkat edilmesi gerekenler. Cilt sağlığını korumak için dikkat
Bartın'da selin ardından 3 gün süreyle denize girilmesi yasaklandı Güncel
Bartın'da selin ardından 3 gün süreyle denize girilmesi yasaklandı
Fenerbahçe son altı sezonda servet kazandı Spor
Fenerbahçe son altı sezonda servet kazandı