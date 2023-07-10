25 yıl kesinleşmiş cezası olan zehir taciri polisten kaçamadı

İHA’nın haberine göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin Melikgazi ilçesine bağlı 30 Ağustos Mahallesi’nde yaptıkları çalışmalarda hakkında kasten öldürme ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından toplam 25 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs cezaevine gönderildi.