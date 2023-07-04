2,5 yıllık eşi boşanma davası açmıştı! Kutsi'den beklenmedik hamle geldi

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, 2019-2021 yılları arasında TRT 1 ekranında yayınlanan, başrolünü Nehir Erdoğan'la paylaştığı 'Benim Adım Melek' dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz'ın annesi Sibel Ülker ile uzun süren arkadaşlığını Mart 2021'de nikah masasına taşıyarak ikinci kez dünyaevine girmişti.

Kutsi ve eşi Sibel Ülker, magazin sayfalarında zaman zaman boşanacakları yönünde çıkan haberlerle gündeme gelse de, sessizliklerini korumuş ve mutlu bir tablo çizmişlerdi.

BOŞANMA KARARI BEKLEMEDİĞİ ANDA GELDİ

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz haftalarda çiçeği burnunda dizisi 'Üvey Anne'nin setindeyken eşi Ülker'in 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' iddiasıyla boşanma davası açtığını öğrenmiş ve sarsılmıştı. Günlerce magazin programlarında konuşulan konu hakkında ünlü şarkıcı sessizliğini korumuş, yeni projesine odaklanmıştı. Kutsi, aldığı kararla sessizliğini korumaya devam edeceğini gösterdi.

GİZLİLİK KARARI ALDIRDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kutsi‘ye 2,5 yıllık eşi Sibel Ülker Anadolu Adliyesi 16. Aile Mahkemesi‘ne boşanma davası açmıştı. Kutsi ise boşanma davası hakkında sessizliğini korumuştu. Ünlü şarkıcının davayla ilgili içeriklerin basında yer almasını istemediği için mahkemeden gizlilik kararı aldırdığı öğrenildi.

