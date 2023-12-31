250 bin TL değerinde çorabı çaldılar

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinin Bolluca Mahallesi’nde bulunan bir çorap atölyesine ticari bir araçla gelen ve kepenkleri keserek içeri giren hırsızlar yaklaşık 250 bin TL değerindeki çorapları çaldı. Hırsızlık olayı sonrası ise kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

DAHA ÖNCEDE AYNI YERE GELMİŞLER

İşletmenin sahibi İzzet Ünal, “Sabah namazına kalktım, komşum beni arayarak, dükkanın kapılarının açık olduğunu ve dükkanın soyulduğunu söyledi.

Dükkana geldim karşımızdaki bakkalın güvenlik kamerasına baktım, hırsızlar saat 04:07’te gelmiş. Yukarıdaki polis komşumuz var o binadan 03.30 civarında ayrılıyor. Polis arkadaşımız göreve gittiği için denk gelememiş.

Kapıyı açmak için 13 dakika kadar uğraşmışlar. En son demir makasla demiri keserek içeri girmişler. Dükkandan 47 bot malım gitti, çalınan toplam malların bedeli 250 bin TL'ydi.

Hırsızlar uzun şase beyaz ticari araçla gelmişler, kamerada aracın plakası da görünmüyor. Eldeki bilgileri polislere bildirerek, şikayetçi oldum.

"BU SEFER KİMSE GÖRMEDİ"

Sağ olsun polisler 2 ekip yönlendirmişler gerekeni yapıyorlar. Hırsızların bu ilk gelmesi değil, ikinci gelmesi. İlk geldiklerinde de bayram sabahıydı. Önlememiş olsaydı o zaman daha çok zararım olacaktı, kimse görmedi hırsızlık olduktan sonra fark ettik" dedi.

Hırsızların hala arandığı bildirildi.