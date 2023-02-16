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258. saatte kurtulan Neslihan Kılıç'ın doktorundan açıklama

Kahramanmaraş’ta 258 saat sonra enkazdan kurtarılan 29 yaşındaki Neslihan Kılıç’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 23:33
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258. saatte kurtulan Neslihan Kılıç'ın doktorundan açıklama

258. saatte kurtulan Neslihan Kılıç'ın doktorundan açıklama
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(İHA) - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktora Öğretim Üyesi Muhammed Semih Gedik, Kılıç’ın genel durumunun iyi olduğunu ve sıvı desteği verilerek diyaliz tedavisine başlayacaklarını söyledi.

Hastanın konuşabildiğini ve yakınlarını sorduğunu ifade eden Muhammed Semih Gedik, “Hastamız depremin 258’inci saatinde enkaz altından çıkarıldı. Ambulansla bize geldikten sonra ilk müdahalesini yaptık. Soğuk bir ortamda kaldığı için ısı tedavisiyle başladık. Kendisinin acil diyaliz endikasyonu var. Bunun için hastamızı yoğun bakıma alarak diyalize alacağız. Takip ve tedavisi devam ederken Ankara Şehir Hastanesine sevk etme durumumuz var. Bu duruma ilerleyen saatlerde karar vereceğiz. Kendisinin genel durumu iyi, acil ameliyatlık bir durumu yok. Gerekli müdahaleleri yapıldı. Kendisi adını söylüyor, ailesini sordu ve bilinci açık” dedi.

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