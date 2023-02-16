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258'inci saatte Neslihan Kılıç isimli vatandaş kurtarıldı. İnanılmaz kurtuluş

Depremin 258'inci saatinde 30 yaşındaki Neslihan Kılıç isimli vatandaş Ebrar Sitesi enkazından kurtarıldı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 22:35
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258'inci saatte Neslihan Kılıç isimli vatandaş kurtarıldı. İnanılmaz kurtuluş

258'inci saatte Neslihan Kılıç isimli vatandaş kurtarıldı. İnanılmaz kurtuluş
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Kahramanmaraş'ta devam eden arama kurtarma çalışmalarında 258'inci saatte 30 yaşındaki Neslihan Kılıç ekipler tarafından sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminde umutları yeşerten bir haber geldi. Depremin 258'inci saatinde AFAD koordinesinde bir çok ekibin ortak yaptığı çalışmada 30 yaşındaki Neslihan Kılıç'a ulaşıldı. Ekiplerin çalışmasıyla gen kadın çöken Ebrar Sitesi Z Bloktaki enkazdan sağ olarak çıkarılarak ambulansa alındı.

Genç kadının sağ kurtarılması arama kurtarma ekibini de sevindirdi.

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