26 gündür kayıp olan şahsın cesedi bulundu

Düzce’de ormanlık alanda bulun cesedin 26 gündür kayıp olan Gökhan Koçoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı.

KAYNAK: İHA
26 gündür kayıp olan şahsın cesedi bulundu

Evden işe gidiyorum diyerek 15 Kasım Çarşamba günü ayrılan ve bir daha haber alınamayan Gökhan Koçoğlu (37), Akınlar Mahallesinde ormanlık alanda ölü bulundu.

aw096261-01.jpgOrmanlık alanın yanı başında bulunan fındık tarlasını temizleyen kişinin bulduğu ceset sonrasında bölgeye sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

aw096261-02.jpgBölgede polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, şahsın yakınları da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

aw096261-05.jpgCumhuriyet savcısının incelemesinin ardından şahsın cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

aw096261-08.jpgOlayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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