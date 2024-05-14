26 yaşındaki genç iş adamı toprağa verildi

Kaynak: İHA
26 yaşındaki genç iş adamı toprağa verildi
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu gerçekleşen trafik kazasında yaşamını yitiren 26 yaşındaki iş adamı toprağa verildi.

Dün saat 10. 30 sıralarında Sivas - Erzincan kara yolu Refahiye ilçesi Köroğlu mevkiinde meydana gelen kaza ile ilgili edinilen bilgiye göre, Tekin G., yönetimindeki otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp dereye uçtu.

Meydana gelen kazada otomobilde yer alan Furkan Şimşek yaşamını yitirirken sürücü ise yaralandı.
Yaralı sürücü Tekin G. ambulansla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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Kazada vefat eden Furkan Şimşek’in cenaze namazı bugün öğle namazına müteakip kılındı. Cenaze namazına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’da katıldı. Vali Aydoğdu, kederli aileye başsağlığı ve sabır dileyip acılarına ortak oldu.

Şimşek’in cenazesi Terzi Baba Mezarlığında defnedildi.

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