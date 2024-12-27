27 ünlü fenomen gözaltına alındı! Ali Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde "Yasa Dışı Bahis ve Sanal Kumar" suçuna yönelik gerçekleştirilen"SİBERAĞ-13" operasyonlarına ilişkin detayları paylaştı. Yerlikaya, operasyonlar genelinde 27 kişinin yakalandığını açıkladı.

4 ay süren çalışmalar sonucunda sosyal medya platformlarında, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yapma, yasa dışı bahis ve sanal kumar oynamaya teşvik etme suçlarından yüksek takipçili sosyal medya kullanıcıları hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana, Mersin, Ağrı, Antalya, Batman, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Iğdır, Isparta, Sakarya ve Şırnak'ta düzenlenen "SİBERAĞ-13" operasyonları sonucunda çok sayıda dijital materyale el kondu. 27 şüpheli yakalandı.

SABAH DA 4 FENOMEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyonlar çerçevesinde sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı iddia edilen fenomenler Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin gözaltına alınmıştı.

Firari olarak aranan 4 fenomen Buse Plan, Okan Serbes ve Tuna Yurdakul'un yurt dışında olduğu tespit edilmişti.