27 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari Ümraniye’de kıskıvrak yakalandı

Ümraniye'de, 2013-2024 yılları arasında, 6 kez "ruhsatsız silah bulundurma', 1 kez cezaevine yasak eşya sokma', 4 kez "taksirle yaralama" ve 2 kez "silahla tehdit" gibi çok sayıda suçlardan toplamda 27 yıl 4 ay hapis cezası kararı bulunan ve firari konumda bulunan Alper M. isimli şahsın adresi yürütülen çalışmalar çerçevesinde belirlendi. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda Ümraniye'de tespit edilen adrese, özel harekat polisleri ve eğitimli köpeklerin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, Alper M.'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Belirlenen adreste şüphelilere ait olduğu tespit edilen arabada yapılan aramalarda, 2 adet tabanca ve çeşitli ebatlarda 106 adet mermi ele geçirildi. Emniyete götürülen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakimlik sorguları tamamlanan 2 kişi serbest bırakılırken, Alper M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, ekiplerin şüphelilere düzenlediği operasyon anları polis kamerası tarafından görüntülendi.