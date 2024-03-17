28 milyon 750 bin liralık kaçak tütün operasyonu

Kaynak: İHA
28 milyon 750 bin liralık kaçak tütün operasyonu
Ankara’da piyasa değeri 28 milyon 750 bin lira olan 29 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik Bala ilçesinde yapılan operasyonda piyasa değeri 28 milyon 750 bin lira olan kaçak tütün ele geçirildi.

H.S. ve N.K.’nin kullandığı tırlarda kaçak tütün olduğu bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bala ilçesi yol kontrol noktasında tırlar durdurularak arama yapıldı.

Yapılan aramada 29 ton kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirilirken, H.S. ve N.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

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