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Üç emekli generalin cezası kaldırıldı. 28 Şubat davasında hüküm giymişlerdi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, 28 Şubat Davası'nda emekli Korgeneral Hakkı Kılınç, emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi ve emekli Tuğgeneral İdris Koralp'e verilen cezalar kaldırıldı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 06:09
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28 Şubat davasında hüküm giymişlerdi. Üç emekli generalin cezası kaldırıldı

Üç emekli generalin cezası kaldırıldı. 28 Şubat davasında hüküm giymişlerdi
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28 Şubat davası hükümlüsü üç emekli general hakkında verilen hapis cezaları, Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan 83 yaşındaki emekli Korgeneral Hakkı Kılınç, 91 yaşındaki emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi ve 75 yaşındaki emekli Tuğgeneral İdris Koralp hakkında verilen müebbet hapis cezaları Adli Tıp Kurumunun "kocama hali" raporu sebebiyle kaldırılmasına karar verildi.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar anayasanın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası hükmü uyarınca verdi.

83 yaşındaki Kılınç, 11 Ocak 2023'te rahatsızlıkları sebebiyle tahliye edilmişti.

 

 

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