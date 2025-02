28 yaşındaki boksör nakavt olduğu maçtan sonra öldü

İrlandalı süper tüy siklet boksör John Cooney, geçtiğimiz cumartesi gecesi Belfast’taki Ulster Hall’da gerçekleşen unvan savunma maçında Galli rakibi Nathan Howells’a karşı aldığı yenilginin ardından hayatını kaybetti. Dokuzuncu rauntta nakavt olan Cooney, ringdeki ilk tıbbi müdahalenin ardından sedyeyle hastaneye kaldırıldı. Beyninde oluşan basıncı azaltmak amacıyla ameliyata alınan Cooney, bir hafta boyunca yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetti.

Cooney'nin bağlı olduğu MHD Promotions, boksörün ailesi adına yaptığı açıklamada, "Derin bir üzüntüyle bildiriyoruz ki, John Cooney bir hafta süren mücadelesinin ardından hayata veda etti. Anne ve babası ile nişanlısı Emmaleen, Belfast Kraliyet Victoria Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarına minnettarlıklarını sunuyor. Onlar John’u kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yaptı. John, sevgi dolu bir evlat, kardeş ve nişanlıydı. Onu unutmak bir ömür sürecek" ifadelerine yer verdi.

CELTİC UNVANI İÇİN BÜYÜK MÜCADELE VERMİŞTİ

Cooney, Kasım 2023'te Dublin’de düzenlenen boks gecesinde, Liam Gaynor’u ilk rauntta nakavt ederek Celtic süper tüy siklet unvanının sahibi olmuştu. Bu zafer, ünlü İrlandalı boksör Katie Taylor’ın Chantelle Cameron’a karşı aldığı rövanş galibiyetinin yer aldığı organizasyonun alt maçlarından biriydi. Ancak Cooney, bu karşılaşmanın ardından yaşadığı el sakatlığı nedeniyle bir yıl boyunca ringlerden uzak kaldı. Ekim 2024’te Londra’da Tanzanyalı boksör Tampela Maharusi’yi mağlup ederek geri döndü.

BOKS DÜNYASINDAN COONEY’YE VEDA MESAJLARI

Cooney’nin vefatı, boks camiasında büyük üzüntü yarattı. Eski dünya şampiyonu ve boks organizatörü Barry McGuigan, BBC 5Live’a yaptığı açıklamada, "28 yaşında, hayatının en iyi döneminde olan bir gencin böyle bir trajedi yaşaması korkunç. John çok çalışkan, hırslı ve azimli bir çocuktu" dedi.

Eski WBO Avrupa şampiyonu Conrad Cummings, X platformunda yaptığı paylaşımda, "John Cooney, savaşını kaybetti ve bu akşam aramızdan ayrıldı. Onun nişanlısı ve ailesinin yaşadığı acıyı düşünmek bile zor. Güç bulmalarını diliyorum" ifadelerini kullandı.

