Nakavt olan boksör hayatını kaybetti

Tanzanyalı boksör Hassan Mgaya, 27 Aralık’ta Darüsselam'da düzenlenen maçta rakibi Paul Elias tarafından nakavt ile mağlup oldu. 30 yaşındaki sporcu, beşinci rauntun sonunda aldığı sert darbeler sonrası düşerken dilini ısırdı, bu da solunumunu zorlaştırdı. Acil olarak hastaneye kaldırılan Mgaya, birkaç gün sonra hayatını kaybetti.

Dünya Boks Konseyi (WBC), yaptığı açıklamada Mgaya'nın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ailesine başsağlığı diledi. Mgaya'nın profesyonel kariyerinde üç galibiyet, dört yenilgi ve iki beraberlik bulunuyordu. Maçtan önce, Kasım ayında Zanzibar’da başka bir Tanzanyalı boksör Abbas Mzelem de nakavt sonucu hayatını kaybetmişti.

Mgaya’nın vefatının ardından, boks dünyası, sporcunun ailesine ve sevenlerine destek mesajları gönderdi. WBC, bu kaybın, boksun tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.