28 Yaşındaki kadın göğsünden vurulmuş halde bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
28 Yaşındaki kadın göğsünden vurulmuş halde bulundu

Konya, Meram ilçesinde gece yarısı yaşanan olayda, 28 yaşındaki bir kadın, park halindeki bir otomobilin içinde göğüs bölgesinden vurulmuş olarak bulundu.

Olay, gece saatlerinde Sahibiata Mahallesi'nde gerçekleşti. Yerel saat ile 01.15'te, Hünkar Sokak'taki 42 EAG 07 plakalı aracın içerisinde Funda K. isimli genç kadın, komşuları tarafından yaralı halde keşfedildi. Komşularının hızlı müdahalesiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ulaştırılan Funda K., acil serviste tedaviye alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, genç kadının durumunun kritik olduğu belirtildi.

Polis, olay yerinde ve çevresinde detaylı bir inceleme başlattı. İlk bulgulara göre, Funda K.'nin hastaneye varışından kısa bir süre sonra, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen T.U. polis tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis ekipleri olayın ayrıntılarını ve olası şüphelileri belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Genç kadının vurulma sebebi ve olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği henüz netlik kazanmadı. Yetkililer, olayla ilgili gelişmelerin takip edildiğini ve kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.

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