289 işçi altın madeninde mahsur kaldı! Yerin 3 bin metre altındalar

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde bulunan bir altın madeninde 289 işçinin mahsur kaldığı duyuruldu. Johannesburg yakınlarında yer alan Kloof altın madenindeki bir kuyuda mahsur kalan işçileri kurtarmak için kurtarma operasyonları başlatıldı.

Madeni işleten Sibanye Stillwater şirketinden yapılan açıklamada, işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve yeraltındaki altın madeninde bir toplanma noktasında bir araya geldikleri ifade edildi. Şirket, olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşmazken, bir şirket sözcüsü, olayın Kloof’taki 7 numaralı maden kuyusunda meydana geldiğini doğruladı.

“DURUMUN GÜN ORTASINA KADAR ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYORUZ”

Sözcü, mahsur kalan tüm işçilere gıda ulaştırıldığını belirtti. İşçilerin bulunduğu alanla ilgili gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından kurtarma çalışmalarının başlayacağını ifade eden sözcü, “Durumun bugün gün ortasına kadar çözülmesini bekliyoruz,” dedi.

Ancak şirket sözcüsü, ABC News’e yaptığı başka bir açıklamada, işçilerin “mahsur kalmadığı” iddiasında bulundu.

Güney Afrika Cumhuriyeti, maden kazalarının sık yaşandığı bir ülke olarak biliniyor ve burada ruhsatsız madencilik faaliyetleri de oldukça yaygın. Sibanye Stillwater şirketi, Kloof 7 maden kuyusunda yaklaşık 3 bin 200 metre derinlikte altın çıkarma faaliyetleri yürütüyor. Kloof madeni, şirketin toplam altın üretiminin yüzde 14’ünü oluşturuyor.

Ulusal Maden İşçileri Sendikası (NUM), olayın perşembe günü yerel saatle 22.00’de (Türkiye saatiyle 23.00) meydana geldiğini açıkladı.