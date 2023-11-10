29 Ekim'de onlarca kişiye Andımız'ı okutan minik Bulut, 10 Kasım'da da Andımız'ı okuttu

29 Ekim'de Anıtkabir'de onlarca kişiye Andımız'ı okutan minik Bulut ile hazırlanan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 10 Kasım Atatürk'ü anma videosu izleyenleri duygulandırdı.
10 Kasım 2023 Cuma
29 Ekim'de Anıtkabir'de onlarca kişiye Andımız'ı okutan minik Bulut ile hazırlanan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 10 Kasım Atatürk'ü anma videosu izleyenleri duygulandırdı.
29 Ekim'de Anıtkabir'de onlarca kişiye Andımız'ı okutan minik Bulut ile hazırlanan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 10 Kasım Atatürk'ü anma videosu izleyenleri duygulandırdı.