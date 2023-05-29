Fatih Sultan Mehmet’in ordusunun kuşatması 29 Mayıs 1453’te sonuçlanarak İstanbul fethedilmiş, Bizans İmparatorluğuna son verilmiştir. Peki, 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin önemi nedir? 29 Mayıs 1453’te ne oldu?

İSTANBUL’UN FETHİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?

Fatih Sultan Mehmet'in ordusu 6 Nisan'dan 29 Mayıs 1453'e kadar süren kuşatma sonucunda o zamanki adı Konstantinopolis olan İstanbul'u fethetti ve Bizans imparatorluğu sona erdi.

Fatih Sultan Mehmet, 1453 yılında henüz 21 yaşındayken uzun yüzyıllar boyu ele geçirilemeyen Bizans'ın elindeki İstanbul'u 54 günlük bir kuşatmanın ardından fethederek "Fatih" unvanını aldı.

İstanbul’un Fetih sırasında gemileri karadan yürütüp Haliç'e indirerek savaşın seyrini değiştiren Fatih Sultan Mehmet, bu fetihle Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açtı.

İstanbul'un fethinden sonra şehrin yağmalanmasına izin vermeyerek can ve mal güvenliği garantisi verdiği halkın gönlünü kazanan Fatih Sultan Mehmet, fethin sembolü olarak Ayasofya Kilisesi'ni camiye çevirdi.

Sultanlığı döneminde 25 seferi bizzat yöneten Fatih, babası 2. Murat döneminde 880 bin kilometrekare olarak devraldığı Osmanlı topraklarını, 2 milyon 214 bin kilometrekareye ulaştırdı.