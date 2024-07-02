295 Vali yardımcısı ve kaymakamlıkta yer değişikliği

Kaynak: Haber Merkezi
295 Vali yardımcısı ve kaymakamlıkta yer değişikliği

Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni kararname ile 295 vali yardımcısı ve kaymakamın görev yerleri değiştirildi. Bu atama kararnamesi, aynı zamanda kayyım olarak atanan belediye başkanlarını da içeriyor. Yeni düzenleme, mülki idare kadrosunda önemli bir rotasyon olarak kayıtlara geçti.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir kararname ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzasıyla bir dizi bürokratik atama gerçekleştirildi. Bu atamalar arasında vali yardımcıları, kaymakamlar, hukuk müşavirleri ve Mülkiye Başmüfettişleri bulunuyor. Yapılan düzenlemelerle, Ankara Şereflikoçhisar Kaymakamı Zafer Engin Göç İdaresi Daire Başkanlığı'na, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya Strateji Başkanlığı Daire Başkanlığı'na, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Nazlı Demir İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı'na, Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen ise İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Bakan Yerlikaya'nın bakanlık merkez teşkilatında geniş çaplı bir değişiklik yapmaktan kaçınması, sadece dört önemli atama ile sınırlı kalması dikkat çekici bir ayrıntı olarak öne çıkıyor.

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Diyarbakır, Çankırı, Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale'de bazı vali yardımcıları ve kaymakamlar, Bakanlık Hukuk Müşavirliği pozisyonlarına getirildi. Türkiye genelinde yaklaşık 200 kaymakamın görev yerleri değişirken, büyükşehirlerdeki yönetim kadrolarında önemli bir değişiklik olmadı. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir'de sınırlı sayıda vali yardımcısı ve kaymakam yeni görevlerine atanırken, bazı ilçelerde kaymakamlık pozisyonları güncellendi. Ayrıca, geçtiğimiz yıl meydana gelen deprem felaketinden etkilenen Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya gibi illerde görev yapan bazı vali yardımcıları ve kaymakamlar, diğer şehirlere atandı.

Suriye sınırındaki Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa illerindeki bazı yöneticiler, yeni görev alanlarına atandı. Diyarbakır, Mardin, Van, Şırnak ve Hakkari'de görev sürelerini tamamlayan vali yardımcıları ve kaymakamlar, içlerinde kayyım atanan belediye başkanlarının da bulunduğu bir grupla birlikte, ülkenin farklı bölgelerine tayin edildiler. Ayrıca, Rize'deki Pazar ve Çayeli ilçeleri ile Trabzon'daki Yomra ve Maçka ilçelerinin kaymakamları da bu kararname ile yeni görevlerine atandı.

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