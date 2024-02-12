2'nci Dünya Savaşı'ndan kalan tabyanın hali içler acısı! Kaderine terk edildi

Çanakkale’de, 2. Dünya Savaşı sırasında boğaz savunması için inşa edilen Turgut Reis Tabyası, tarihi bir eser olarak günümüzde dikkat çekiyor. Bu tabya, Çanakkale Cephesi’nde önemli görevlerde yer alan Turgut Reis Savaş Gemisi’nden sökülen 2 savaş topuyla Türk askeri tarafından 1938 yılında yapıldı. Ancak ne yazık ki, zaman içinde bakımsızlık ve paslanma nedeniyle içler acısı bir duruma düşmüş durumda.

5 DERECELİK BİR AÇIYLA GÖREBİLEN STRATEJİK BİR NOKTADA BULUNUYOR

Turgut Reis Tabyası, boğazdan içeri girecek olan gemileri yaklaşık olarak 5 derecelik bir açıyla görebilen stratejik bir noktada bulunuyor. Bu tabya, 2. Dünya Savaşı rüzgarlarının estiği bir ortamda Türk askeri tarafından inşa edilmişti. Topları 28’lik toplar ve namlu uzunluğu 10 metreye kadar ulaşıyor. Bu topların zırh delici özellikleri, boğazdan geçmeye çalışan düşman gemilerini batırmak amacıyla yapıldığını gösteriyor.

YETERLİ DESTEK SAĞLANMIYOR

Ancak 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, bu tarihi eserin korunması için yeterli desteği sağlamıyor. Kanun, 100 yıldan daha eski eserlerin korunmasını kapsam dışı bırakıyor. Dolayısıyla Turgut Reis Tabyası, bu kanunun kapsamının dışında kalıyor ve korunma konusunda zorluklar yaşanıyor.

Bu tarihi tabyanın korunması ve tahrip edilmemesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bu konuda daha fazla duyarlılık gösterilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Tarihi eserler, geçmişimizi anlamak ve gelecek nesillere aktarmak için büyük önem taşıyor. Turgut Reis Tabyası gibi önemli bir yapı, atıl vaziyette ve içler acısı bir halde bekliyor.